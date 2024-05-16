Тищенко рассказал об ожиданиях от боя между Усиком и Фьюри

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

«Я ожидаю, что всю дистанцию пройдет бой. Наверное, будет интересный поединок в плане того, что оба боксера разные в манере ведения боя, антропометрически разные. Кажется, что это будет достаточно интересный и конкурентный бой», — цитирует Тищенко LiveResult.ru.

Фьюри (34-0) и Усик (21-0) должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного британцем во время спарринга. Оба боксера согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.