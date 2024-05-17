Дрозд считает, что Бивол и Бетербиев не избегают боя друг с другом

Бывший обладатель титула WBC Григорий Дрозд заявил, что боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев не будут избегать встречи друг с другом.

«У людей, достигшей таких высот, слово «избегать» отсутствует в лексиконе. Конечно, есть желания и предпочтения по условиям на бой. Финансовая и организационная часть всегда присутствует. Но чтобы избегать самого боя... Думаю, что нет. Уверен, Артур и Дмитрий с большим удовольствием готовились к поединку. Это по статусу самый главный бой для них. «Избегать» здесь не применимо», — сказал Дрозд Metaratings.

Чемпионом WBA в полутяжелом весе Бивол и чемпион IBF, WBC и WBO в той же категории Бетербиев должны были встретиться 1 июня в Эр-Рияде, но Артур получил травму и вместо него Дмитрий подерется с Маликом Зинадом.