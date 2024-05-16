Усик: «Сауль Альварес — лицо бокса только для Мексики»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) заявил, что он не задумывается над тем, чтобы стать лицом бокса.

«Хочу ли я стать лицом бокса? Да мне вообще по барабану. Канело сказал, что он лицо бокса? Окей, это правда. Он лицо бокса для Мексики, не для Украины, Саудовской Аравии или Европы. Мне нравится Канело, потому что он очень сильный боксер, но лицо бокса... Ну пускай», — сказал Усик Title Sports Network.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.