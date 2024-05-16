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Сегодня, 12:20

Усик рассказал о разговоре с Ломаченко

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) раскрыл детали разговора с чемпионом мира по версии IBF в легком весе Василием Ломаченко (18-3) после его победы над бывшим чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом (21-3).

«Я очень счастлив, что Василий победил. Очень счастлив. Камбосос — хороший оппонент. Василий победил, он мой брат, я позвонил ему, бла-бла-бла. Он сказал, что устал и голоден, и я говорю ему: «Улыбнись!» Он такой: «Да, я в порядке, но я проголодался», и я ему: «Ох, окей, люблю тебя, поздравляю!» Больше мы не разговаривали. Может быть, следующий бой он проведет за объединение поясов против Джервонта [Дэвиса] или [Шакура] Стивенсона», — сказал Усик Title Sports Network.

Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Бокс
Александр Усик
Василий Ломаченко
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