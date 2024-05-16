Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 08:54

Усик: «Если бы размер имел значение, то царем зверей был бы слон»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) уверен, что размер в бою не имеет решающего значения.

«Думаю, да, он большой, крепкий, очень большой. Но размер не имеет значения, если бы размер имел значение, то царем зверей был бы слон», — сказал Усик DAZN.

При этом Тайсон Фьюри (34-0) раскрыл свой вес в преддверии боя: «Я скажу, сколько я сейчас вешу — 121 килограмм. Я в хорошей форме. У меня было два или три тренировочных лагеря подряд. Люди постоянно говорят мне, я выгляжу худым, но я всегда вешу так, потому что взвешиваюсь на тех же весах, что и 10 лет назад».

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Хейли и Джастин Бибер ждут ребенка
Фьюри и Усик проведут бой по боксу 18 мая в Эр-Рияде
В Словакии сообщили о введении Фицо в состояние искусственной комы
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили: «В команде должно быть два-три звездных легионера»
Стали известны время и место церемонии прощания с журналистом Кононенко
Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию
Популярное видео
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наоя Иноуэ стал лучшим боксером вне зависимости от категории по версии The Ring

Майкл Биспинг шокирован словами Пола о Тайсоне: «Как можно так говорить?»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости