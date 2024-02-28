Нганну рассказал, какую роль Майк Тайсон играет в его подготовке к бою с Джошуа

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-1) заявил, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) его не тренировал к бою с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3), однако давал советы.

«Честно говоря, в этом бою, поскольку здесь был мой собственный тренер, мы не стали приглашать Тайсона в этот раз. Но Майк раза три приходил на мои тренировки. Он больше консультировал, он смотрел тренировки и давал мне советы», — сказал Нганну All Out Fighting.

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.