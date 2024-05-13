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Сегодня, 09:34

Усик рассказал, кем хотел стать в детстве

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) признался, что любит народные танцы и пение.

«В юности я занималась народными танцами. В детстве я мечтал стать певцом или танцором. Дома я брал мамины духи и пел в них, как в микрофон. Также я всегда мечтал научиться играть в театре или кино. Но у моей семьи не было на это денег. Мама и папа работали, но могли купить только еду и одежду. Папа сказал мне: «Я знаю, чего ты хочешь, но у нас нет такой возможности». Я сказал: «Нет проблем! Я буду ходить на работу и зарабатывать деньги!» А вообще для меня танцы, пение, бокс — это часть моей жизни. Мне не нравятся слишком серьезные люди, которые не улыбаются», — сказал Усик в интервью Mail Sport Boxing.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
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