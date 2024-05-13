Арум: «Ломаченко был похож на старую версию самого себя»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высоко оценил выступление чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко (18-3) в бою с экс-чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (21-3).

«Это было похоже на его ранние выступления, когда он был просто великолепен. И мы увидели того Ломаченко, который сделал себя великим бойцом. Ни у одного легковеса нет ответов на выступления Ломаченко. Даже в бою с Хейни я думал, что он победил.

Что дальше? У нас много опций. Скоро Эмануэль Наваррете подерется за вакантный титул (WBO), «Танк» Дэвис встретится с Фрэнком Мартином, также у нас есть вариант проведения боя с Шакуром Стивенсоном. Посмотрим, что будет дальше. Ломаченко хочет драться с лучшими, самыми кассовыми боксерами», — цитирует Арума Fighthype.

Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.