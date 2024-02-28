Эдди Хирн готов организовать бой Альвареса и Бенавидеса: «Без проблем»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн отметил, что может устроить поединок между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2) и обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (28-0).

«PBC [Premier Boxing Champions Эла Хеймона] не хочет ни с кем работать, и теперь они в полной заднице... Если Бенавидес хочет поговорить с нами и устроить этот бой, мы можем устроить его, без проблем», — приводит слова Хирна инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бенавидес в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 2 декабря 2023-го в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.