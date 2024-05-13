Усик рассказал, как понравиться любой девушке

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) рассказал, какое наставление ему дал отец.

«Мой отец часто говорил мне: „Послушай, сынок, если ты хочешь понравиться девушке, у тебя должны быть чистые ботинки, хороший ремень, чистые ногти на руках и опрятные волосы“. Женщины всегда смотрят на твое поведение. Если хочешь шутить, шути хорошо, а не тупо».

А сейчас у меня хорошая обувь, четыре красивых пояса и ровные ногти на руках», — сказал Усик в интервью Sport Mail Boxing.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.