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28 февраля, 11:05

Менеджер Ивана и Александра Емельяненко раскрыл детали контрактов бойцов с Ural FC

Виктория Кравченко
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Менеджер Александра и Ивана Емельяненко Никита Бурчак рассказал детали контрактов подопечных с российской лигой Ural FC.

«В Ural FC хорошие условия, которые включают в себя жесткий контроль в плане здорового образа жизни. Ural FC — профессиональная лига, которая сразу сказала, что им интересны не бои с блогерами, а бои только с профессиональными спортсменами с большими именами. Я уверен, что данный вектор — правильный, тем более Иван теперь находится с Александром в одной большой лиге, где мы будем развивать и популяризировать спорт», — цитирует Бурчака MMA.Metaratings.ru.

1 марта в турнире Ural FC 6 Иван Емельяненко встретится с Али Хейбати.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/menedzher-ivana-i-aleksandra-emelyanenko-raskryl-detali-kontraktov-podopechnykh-s-ural-fc-338529/
Александр Емельяненко
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