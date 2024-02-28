Менеджер Ивана и Александра Емельяненко раскрыл детали контрактов бойцов с Ural FC

Менеджер Александра и Ивана Емельяненко Никита Бурчак рассказал детали контрактов подопечных с российской лигой Ural FC.

«В Ural FC хорошие условия, которые включают в себя жесткий контроль в плане здорового образа жизни. Ural FC — профессиональная лига, которая сразу сказала, что им интересны не бои с блогерами, а бои только с профессиональными спортсменами с большими именами. Я уверен, что данный вектор — правильный, тем более Иван теперь находится с Александром в одной большой лиге, где мы будем развивать и популяризировать спорт», — цитирует Бурчака MMA.Metaratings.ru.

1 марта в турнире Ural FC 6 Иван Емельяненко встретится с Али Хейбати.