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Сегодня, 14:57

Глава Top Rank Арум назвал сроки реванша между Усиком и Фьюри

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1) состоится в конце ноября — середине декабря.
«Я думаю, что идеальное время для реванша — это конец ноября, начало или середина декабря. По контракту бой должен состояться в Саудовской Аравии, и правда в том, что провести его в любом другом месте было бы невозможно, поскольку никто не смог бы позволить себе такие большие суммы за поединок, каким бы он ни был.
И саудовцы — отличные организаторы. Я думаю, что мероприятие прошло потрясающе. Поэтому я уверен, реванш состоится в Саудовской Аравии», — сказал Арум в интервью Sky Sports.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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