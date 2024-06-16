Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:55

Кудряшов прокомментировал победу Бенавидеса над Гвоздиком

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов оценил победу Дэвида Бенавидеса над Александром Гвоздиком.

«Впечатление, что Бенавидес еще раз подумает о необходимости продолжать карьеру в полутяжелом весе после такого выступления. Находившийся явно не на пике карьеры Гвоздик в концовке выглядел слишком хорошо на фоне Дэвида. Страшно представить, что с ним сделают Бивол и Бетербиев. Так и представляю, как игрушечный Бенавидес прет на Артура и пытается его перебить», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Бенавидес победил Гвоздика судейским решением и стал временным чемпионом по версии WBC в полутяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-strashno-predstavit-chto-s-benavidesom-sdelayut-bivol-i-beterbiev-373305/
Дмитрий Кудряшов (бокс)
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
100-килограммовый нападающий сборной Венгрии стал звездой Сети
Шипачев рассказал об обмене из «Ак Барса» в минское «Динамо»
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Следователи провели обыски после случаев отравления людей в Москве
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фрэнк Мартин: «Я расслабился и пытался понять, как нанести более мощный удар»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости