Фрэнк Мартин: «Я расслабился и пытался понять, как нанести более мощный удар»

Американский боксер Фрэнк Мартин (18-1) объяснил, что в бою с чемпионом по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0) расслабился и стал прижиматься к канатам.

«В начале боя мне казалось, что я контролирую ситуацию. Но потом я расслабился, стал спокойно стоять возле канатов, пытаясь понять, как нанести более мощный удар.

Нокаут не случился сам по себе. Я перестал двигаться, и он подошел ко мне и нанес сильный удар. Это был удар, которого я не видел», — рассказал Мартин после боя.

Дэвис нокаутировал Мартина в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.