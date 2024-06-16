Бенавидес победил Гвоздика и стал временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC

Американец Дэвид Бенавидес победил украинца Александра Гвоздика единогласным решением судей в поединке за звание временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Бой проходил на Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (США).

Пояс принадлежит россиянину Артуру Бетербиеву, который проходит восстановление после разрыва мениска.

На счету 27-летнего Бенавидеса — 29 побед и ни одного поражения. Гвоздик потерпел второе поражение в карьере. На его счету также 20 побед.