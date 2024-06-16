Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 00:00

Александр Гвоздик — Дэвид Бенавидес: смотреть трансляцию боя в прямом эфире

Гвоздик проведет поединок за титул временного чемпиона WBC против Бенавидеса 16 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Гвоздик.
Фото AFP

Украинский боксер Александр Гвоздик проведет 12-раундовый поединок за вакантный титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе против американца Дэвида Бенавидеса в ночь с 15 на 16 июня. Вечер бокса состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало поединка — около 05.00 по московскому времени.

На территории России легальной видеотрансляции боя Гвоздик — Бенавидес не будет. Смотреть поединок в прямом эфире бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

На счету 27-летнего американца 28 побед в 28 поединках. 37-летний представитель Украины в профессиональном боксе провел 21 бой (20 побед и одно поражение).

Бокс: новости и обзоры боев, интервью тренеров и спортсменов, календарь турниров и статистика боксеров в актуальном виде на сайте «СЭ»

Бокс
Александр Гвоздик
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Матвей Сафонов подписал 5-летний контракт с «ПСЖ»
Преступник напал на семью в Германии во время просмотра матча Евро-2024
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме
Популярное видео
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Гвоздик — Дэвид Бенавидес: время начала и где смотреть бой

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости