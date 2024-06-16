Джервонта Дэвис — о реванше с Райаном Гарсией: «Я снова надеру ему задницу»

Чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0) уверен, что во второй раз победит бывшего временного чемпиона в легком весе по версии WBC Райана Гарсию (25-1).

«Райан безумец, потому что хочет провести со мной реванш. Он сказал, что я лучший в легком и первом легком весе. Он так сказал. Я снова надеру ему задницу», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся 22 апреля 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.