Джервонта Дэвис: «С Флойдом лучше враждовать, чем дружить»

Чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0) заявил, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) давал советы Фрэнку Мартину (18-1) в преддверии боя с Дэвисом.

«Он давал Фрэнку советы и все такое. Но я был уверен, что этого будет недостаточно, чтобы победить меня. Все в порядке. Я не слишком много об этом думаю. Он не сможет причинить мне боль, понимаете? Лучше враждовать с ним, чем дружить, потому что он может совершать необдуманные поступки», — сказал «Танк» в интервью Fight Hub TV.

Дэвис нокаутировал Мартина в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.