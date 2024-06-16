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Сегодня, 07:13

Джервонта Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина в бою за пояс WBA в легком весе

Давид Хачатрян
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Чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0) нокаутировал претендента Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде, нанеся уроженцу Детройта первое поражение в карьере.

Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Дэвис в прошлом поединке нокаутировал бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (25-1). Поединок состоялся 22 апреля 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

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