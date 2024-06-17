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Джеймс Тони: «Я бы нокаутировал всех действующих супертяжеловесов»

Давид Хачатрян
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Неоднократный чемпион мира в трех весовых категориях Джеймс Тони (77-10, 47 KO) уверен, что он одолел бы всех действующих боксеров-супертяжеловесов.

«Видели, как я дрался с Холифилдом? Я всех нокаутирую. Никто не сможет меня остановить. В наше время нет равных мне. Это правда. Я говорил, как Деонтей Уайлдер закончит, что и произошло», — сказал Тони в интервью Pro Boxing Fans.

Тони выступал с 1988 по 2017 год. Он дрался с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории Роем Джонсом-младшим (66-10), бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Эвандером Холифилдом (44-10) и бывшим чемпионом мира в крузервейте по версии WBA и IBF Денисом Лебедевым (32-3).

Бокс
Джеймс Тони
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