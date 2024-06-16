Джервонта Дэвис готов драться с Ломаченко: «Я надеру ему задницу»

Чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0) уверен, что победит чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко (18-3).

«Готов ли я драться с Ломаченко? Конечно, да, конечно. Я готов драться с каждым. Мой прогноз на бой? Время надрать задницу», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.