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Сегодня, 09:04

Джервонта Дэвис готов драться с Ломаченко: «Я надеру ему задницу»

Давид Хачатрян
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Чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0) уверен, что победит чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко (18-3).

«Готов ли я драться с Ломаченко? Конечно, да, конечно. Я готов драться с каждым. Мой прогноз на бой? Время надрать задницу», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Василий Ломаченко
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