Дональд Трамп: «Раньше Тайсон был просто фантастическим бойцом, но время не щадит никого»

Экс-президент США Дональд Трамп сомневается, что экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) побьет Джейка Пола (9-1).

«Когда-то Майк был выдающимся бойцом. Однако с возрастом он потерял былую форму. А вы, ребята, по-прежнему умеете драться. Это действительно так. Раньше я думал, что даже в 75 лет боец UFC мог бы одолеть любого. Но, кажется, это не так. Время не щадит никого», — сказал Трамп в подкасте Impaulsive.

Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.