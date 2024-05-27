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Сегодня, 13:40

Эдди Хирн о бое Уайлдера и Чжилэя: «На кону стоит карьера Деонтея»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн признался, что в случае поражения экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3) Чжану Чжилэю (26-2) его профессиональная карьера будет близка к концу.

«Я разговаривал с ним [Уайлдером] на медиа-дне в Саудовской Аравии. Он выглядит отлично и готов к бою. Я поговорю с ним на этой неделе, чтобы убедиться, что он готов, ведь на кону стоит его профессиональная карьера», — сказал Хирн в интервью Seconds Out.

Уайлдер и Чжилэй подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. При этом Турки Аль-Шейх заявил, что Уайлдер также подерется с Джаредом Андерсоном (17-0) 3 августа в Лос-Анджелесе, США, если «восстановится от боя с Чжилэем».

Бокс
Деонтей Уайлдер
Чжан Чжилэй
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