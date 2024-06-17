Бенавидес: «Я дрался с Гвоздиком с травмированной рукой»

Обладатель временных титулов WBC во втором среднем и в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (29-0) признался, что в преддверии боя с бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (20-2) он получил травму руки и рассечение у глаза.

«Около месяца назад я получил травму: у меня порвалась связка на руке и образовалось рассечение у глаза. Но я сказал себе: «К черту, я буду продолжать идти вперед! Я не могу отменить это событие». Именно поэтому я не так много бил в этом бою — у меня повреждена рука. Но в итоге я все равно доминировал. Я все равно выиграл каждый раунд у отличного экс-чемпиона. Я просто счастлив от этой победы и счастлив продолжать двигаться дальше и доминировать в полутяжелом весе. Этот парень хорош. Он один из лучших соперников, с кем я дрался за всю свою карьеру», — сказал Бенавидес на пресс-конференции.

Бенавидес победил бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-2) единогласным решением судей (116-112, 117-111, 119-109). Поединок состоялся в рамках полутяжелого веса 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.