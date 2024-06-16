Джервонта Дэвис: «Как только Мартин устал, я начал разбирать его на части»

Чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0) заявил, что он ждал, когда Фрэнк Мартин (18-1) устанет, чтобы начать боксировать в полную силу.

«Я немного подрастерял форму, но все в порядке, я вернулся. Я знал, что он устанет, и поэтому так и поступал. Как только он устал, я начал разбирать его на части», — сказал Дэвис после боя.

Дэвис нокаутировал Мартина в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.