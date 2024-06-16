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Сегодня, 08:09

Шакур Стивенсон — о бое с Дэвисом: «Поставьте на него свой дом, и вы все проиграете»

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0) уверен, что он побьет чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонту Дэвиса (30-0).

«Не могу дождаться, чтобы шокировать мир. Запомните все, что вы сейчас говорите! Скажите вашему любимому бойцу драться со мной и поставьте на это свой дом. Вы все проиграете», — написал Стивенсон в соцсети X.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Шакур Стивенсон
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