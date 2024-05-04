Бивол — о срыве боя с Бетербиевым: «Надо быть терпеливым»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал срыв его поединка против Артура Бетербиева.

Ранее стало известно, что 39-летний Бетербиев получил разрыв мениска и не успеет восстановиться к дате боя, который должен был состояться 1 июня.

«Бывает. Надо спокойно к этому относиться и быть терпеливым. Что дальше? Пока сам еще не знаю», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бивола.

Ранее сообщалось, что Биволу подберут нового соперника для боя в Эр-Рияде.

На счету Бетербиева за карьеру 20 побед в 20 боях, у Бивола — 22 победы в 22 поединках.