Бивол прибыл в Саудовскую Аравию на титульный бой против Зинада

Российский боксер Дмитрий Бивол прибыл в Саудовскую Аравию на титульный бой против ливанца Малина Зинада.

Чемпион WBA в полутяжелом весе Бивол и чемпион IBF, WBC и WBO в той же категории Бетербиев должны были встретиться 1 июня в Эр-Рияде, но Артур получил травму и вместо него Дмитрий подерется с Маликом Зинадом.

33-летний Бивол провел 22 боя в профессиональном боксе и одержал 22 победы. На счету Малика Зинада также рекорд «22-0».