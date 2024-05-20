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Бивол прибыл в Саудовскую Аравию на титульный бой против Зинада

Виктория Кравченко
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Дмитрий Бивол.
Фото USA Today Sports

Российский боксер Дмитрий Бивол прибыл в Саудовскую Аравию на титульный бой против ливанца Малина Зинада.

Чемпион WBA в полутяжелом весе Бивол и чемпион IBF, WBC и WBO в той же категории Бетербиев должны были встретиться 1 июня в Эр-Рияде, но Артур получил травму и вместо него Дмитрий подерется с Маликом Зинадом.

33-летний Бивол провел 22 боя в профессиональном боксе и одержал 22 победы. На счету Малика Зинада также рекорд «22-0».

Дмитрий Бивол
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