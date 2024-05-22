Бетербиев начал восстановление после операции

Российский боксер Артур Бетербиев перенес операцию на колене и начал восстановление.

«Артур перенес операцию и уже начал восстановление. Бой с Дмитрием Биволом возможен в конце года или начале 2025 года», — приводит ТАСС слова представителя команды Бетербиева.

Бой с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Однако из-за травмы Бетербиева (разрыв мениска) поединок был отложен на конец года.