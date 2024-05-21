Джонсон: «Усику больше нечего доказывать. Я был бы рад, если бы он завершил карьеру»

Действующий чемпион ONE Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон считает, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может спокойно завершать карьеру.

«В контракте у Усика и Фьюри есть пункт о реванше, и нет никаких сомнений в том, что состоится второй бой между ними. Но я бы хотел увидеть бой Усика с Энтони Джошуа. Александр дважды его побеждал, однако Джошуа только что нокаутировал Франсиса Нганну, поэтому я бы хотел увидеть это», — сказал Джонсон на своем YouTube-канале.

При этом, по словам американца, украинцу возможно стоит завершить карьеру на ее пике, как это сделал Флойд Мейвезер при рекорде 50-0.

«Он покинул спорт на вершине в качестве чемпиона. Это был бы монументальный момент для Усика, если бы он сделал то же самое. Пока ты на вершине, пока ты лучший в мире, не дай никому возможности отнять у тебя то, чего ты добился, будучи непобежденным в течение всей своей карьеры и осуществив свою главную мечту и цель — стать неоспоримым королем в супертяжелом весе. Этот парень выиграл все, что только можно: золотые олимпийские медали, «Золотую перчатку». Он только что победил «Цыганского короля» Тайсона Фьюри, и ему больше нечего доказывать», — добавил Джонсон.

Усик (22-0) победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.