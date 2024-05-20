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Сегодня, 17:20

Алексей Папин ответил Асбарову: «Я в любой момент готов сдать допинг-тест»

Давид Хачатрян
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Российский боксер Алексей Папин (16-1) отреагировал на слова Сослана Асбарова (5-0), который считает, что Папин употребляет допинг.

– Сослан сказал такую фразу: «Алексей, если думает, что химия помогла мне быть быстрее и сильнее, то он просто глупец». И сказал: «У Алексея у самого внутри организма таблица Менделеева». Ты как-то лично воспринимаешь сказанное им?

– Да нет, лично никак не воспринимаю. Я в любой момент, хоть сейчас, хоть завтра, хоть когда, готов сдать допинг-тест. И мы сдавали. Мы в одной комнате сдавали допинг-тест после боя. Поэтому о чем здесь говорить? Если кто-то пытается меня в чем-то заподозрить, то я готов прямо сейчас [сдать тест]. В любое время, пожалуйста.

Я много раз находился на тестировании от «ВАДА». Ты круглый год каждый день отмечаешь, где ты находишься, и они рандомно приезжают. Они приезжают и проверяют. Поэтому я понимаю, что это такое. Кто-то не знает, что такое допинг-контроль. Я это знаю очень хорошо, – сказал Папин.

Папин выйдет на ринг против малавийца Айзека Чилембы (27-9) в соглавном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в пятницу, 24 мая, в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции и их семьям, – в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sFcN-uDdi50
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