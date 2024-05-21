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Александр Усик — Тайсон Фьюри: дата второго поединка в 2024 году — когда и где пройдет бой реванш

Усик и Фьюри могут провести бой-реванш осенью
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксеры Александр Усик (слева) и Тайсон Фьюри.
Александр Усик (слева) и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters

В ночь на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик победил раздельным решением судей британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. После поединка Фьюри заявил о желании провести бой-реванш, на что Усик ответил согласием.

В контрактах Усика и Фьюри на первый поединок был сразу прописан бой-реванш. Планируется, что он должен пройти 12 октября. При этом дата не является окончательной и официально не подтверждена. Точная дата проведения боя-реванша между Фьюри и Усиком станет известна позднее в зависимости от физического состояния и подготовки соперников после первого поединка.

После победы над Фьюри Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. На счету 37-летнего украинца 22 победы в 22 поединках в профессиональном боксе. У 35-летнего британца — 34 победы, одна ничья и одно поражение.

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Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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Тайсон Фьюри — Александр Усик: когда бой реванш в 2024 году — число и месяц поединка

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