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Алексей Папин — о спаррингах с Дациком: «Он колхозавр»

Давид Хачатрян
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Российский боксер Алексей Папин (16-1) рассказал, как спарринговал с Вячеславом Дациком (14-17).

— Дацик на конференции рассказывал, что пропускал от тебя левые боковые. А можешь рассказать, что за спарринг был?

— Это бывало, да. Это было еще до операции на руку. Просто спарринговали с ним. Слава некоторое время к четырем или трем поединкам готовился у меня в зале. В моем зале в городе Реутов, в клубе «Пересвет». И так получилось, что ему спарринговаться нужно было. Мне в парах нужно было чуть потолкаться, форму поддерживать. Вот со Славой толкались. Конечно, не совсем это бокс в его исполнении, но все равно для опыта это интересно.

— Насколько неудобно было работать с ним?

— Слава такой неудобный. Чистый колхозавр (смеется). Правая рука разгоняется от левой пятки. И так достаточно быстро разгоняется.

— Попадал?

— По защите. Потому что если удар такой пропустить, можно ходить со столбами здороваться потом.

— А через защиту сильно чувствуется?

— Чувствуется. У Славы на самом деле сил очень много. Сил действительно очень много. Я не знаю, откуда. Видимо, от природы. Не сказать, что он усиленно тренируется, посвящает физподготовке много времени. Но сила природы в нем есть.

Папин выйдет на ринг против малавийца Айзека Чилембы (27-9) в со-главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в пятницу, 24 мая, в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции и их семьям, — в 20:00 по московскому времени.

Вячеслав Дацик
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