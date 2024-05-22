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Сегодня, 10:07

Лига Хабиба Нурмагомедова не имеет долгов и продолжит существование

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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Лига смешанных единоборств Eagle FC не имеет задолженностей по налогам и продолжит существование, сообщили ТАСС в организации.

Ранее издание Mash сообщало о блокировке счетов компаний, связанных с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Долгов у промоушена нет, он не закрывается. Будут еще турниры», — сказали в организации.

Хабиб приобрел промоушен GFC в 2020 году, впоследствии переименовав его в Eagle FC.

Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года. Его профессиональный рекорд составляет 29 побед при отсутствии поражений.

Хабиб Нурмагомедов. У Хабиба проблемы с налоговой? Экс-чемпиону UFC приписали долг в 306 миллионов рублей

Хабиб Нурмагомедов
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