Лига Хабиба Нурмагомедова не имеет долгов и продолжит существование

Лига смешанных единоборств Eagle FC не имеет задолженностей по налогам и продолжит существование, сообщили ТАСС в организации.

Ранее издание Mash сообщало о блокировке счетов компаний, связанных с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Долгов у промоушена нет, он не закрывается. Будут еще турниры», — сказали в организации.

Хабиб приобрел промоушен GFC в 2020 году, впоследствии переименовав его в Eagle FC.

Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года. Его профессиональный рекорд составляет 29 побед при отсутствии поражений.