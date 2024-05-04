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Сегодня, 16:45

Сауль Канело Альварес — Хайме Мунгия: как смотреть трансляцию и когда прямой эфир боя

Сауль «Канело» Альварес проведет поединок в Хайме Мунгией в ночь на 5 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сауль Альварес.
Фото Global Look Press

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес проведет защиту четырех титулов WBC, WBO, IBF и WBА в поединке с соотечественником Хайме Мунгией в рамках боксерского вечера в ночь на 5 мая. Бой пройдет в формате 12 раундов по правилам профессионального бокса.

Ивент состоится в спортивном комплексе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США) и начнется в 03.00 по московскому времени. Бой Альварес — Мунгия стартует не ранее 06.00 мск.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию. В России официальной трансляции поединка не будет. Следить за турниром можно на онлайн-сервисе DAZN и в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

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Бокс
Сауль Альварес
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