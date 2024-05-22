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Сегодня, 09:49

Камару Усман назвал боксера, с которым должен подраться Усик

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) заявил, что хочет увидеть бой между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-2).

«Я знаю, что это безумие, но я бы хотел увидеть бой Усика с таким парнем, как Франсис Нганну. Да, он уделал других парней, но Франсис — самый сильный панчер. Я хочу посмотреть, сможет ли Александр Усик сломить такого парня», — сказал Усман на Pound 4 Pound Podcast.

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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