Борщев: «Усик у меня вызывает отрицательные эмоции»

Российский легковес UFC Вячеслав Борщев (7-4) в интервью «СЭ» заявил, что уважает абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) как боксера, но не разделяет его мнение как человека.

«Есть боксер такой Усик. Вот один из величайших боксеров, правильно? Я тоже с ним не согласен. Он у меня вызывает отрицательные эмоции. Но он великолепный боксер. Что я еще могу сказать? Я смотрю, я кайфую от его бокса. Это прям вот услада для глаз, что есть такие люди. Но он говнюк. Зачем мне на нем пиариться?

Болел ли я раньше за Усика? Мне кажется, все за него болели, я не знаю, наверное, да. Я за него болел не потому, что он украинец или потому, что он к нам хорошо относится, а просто, блин, он офигенный боксер. Ты его смотришь и кайфуешь, ну я просто как человек, который к спорту имеет какое-то отношение, я смотрю, я прям «вау, да ладно», вот так вот человек может делать на таком уровне. Это же офигеть!

Просто вот даже вот этот бой с Тайсоном, он просто проехался, я вообще не понимаю, как там дали разделенное решение, он его уничтожил, просто он его разобрал, Тайсон глупо выглядел», — сказал Борщев «СЭ».

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.