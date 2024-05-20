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Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

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Александр Усик.
Фото Reuters

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии издания The Ring.

Ранее лидером рейтинга был японец Наоя Иноуэ. Теперь он сместился на второе место. Тройку замыкает американец Теренс Кроуфорд.

В ночь на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри в объединительном поединке, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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