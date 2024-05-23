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Сегодня, 07:55

Команда Фьюри подтвердила, что реванш с Усиком состоится в октябре

Давид Хачатрян
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Тайсон Фьюри против Александра Усика 18 мая.
Фото Reuters

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен сообщил, что экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) проведет реванш с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) в октябре в Саудовской Аравии.

«Он вернулся домой, восстанавливается, и его настроение таково, что он хочет реванша, и матч-реванш уже подписан, так что он состоится», — отметил Уоррен в интервью talkSPORT.

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее, в эпоху трех поясов, абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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