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Промоутер Усика: «Мы держим свое слово. Реванш с Фьюри состоится»

Промоутер Усика заявил, что реванш с Фьюри состоится
Давид Хачатрян
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Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика , не видит преград для проведения боя-реванша с экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

«Мы держим свое слово. Дело не в бумагах. Если мы пожимаем друг другу руки и обещаем что-то, то мы это делаем. Я не вижу причин для того, чтобы матч-реванш не состоялся», — приводит слова Красюка Boxing King Media.

19 мая Усик (22-0) победил Фьюри (34-1) в поединке на Kingdom Arena в Эр-Рияде и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
IBF
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