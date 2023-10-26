Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли взвешивание перед турниром

Участники предстоящего турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли взвешивание перед соревнованиями.

Вячеслав Дацик, который выступит в главном поединке, показал на весах 120 кг, его соперник белорус Петр Романкевич оказался значительно легче (107,4 кг).

Иван Емельяненко продемонстрировал вес 90 кг, его соперник Юрий Рябой — 86,8 кг.

Также в турнире встретятся Вячеслав Василевский и Макс «ВДВ» Федоров. Вес Василевского — 90,3 кг, вес Федорова — 90,9 кг.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо» в пятницу, 27 октября. Начало — в 23.00 (мск).