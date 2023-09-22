Тактаров — о своем следующем бое: «Соперником будет член мексиканской группировки»

Российский боец Олег Тактаров поделился информацией об отмене боя с Джеффом Монсоном и рассказал про своего следующего соперника.

«Я не знаю ничего про отмену боя и не хочу об этом говорить. Я вычеркнул из своей жизни людей, которые меня подвели. Я никого не подводил, когда провел четыре огромных международных фестиваля. Они прошли вовремя. Планирую принять участие в октябрьском шоу на «РЕН ТВ». Сейчас я более-менее начинаю себя нормально чувствовать. К бою с Монсоном я не был готов.

В октябре моим соперником будет уже не 52-летний депутат, а член мексиканской группировки, боксер. Он друг этой банды, которая промышляла на территории гостиницы продажей наркотиков. Влад Хрюнов договорился с помощью моего знакомого Денни Трехо. Он знает в Мексике всех бандитов», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Тактарова.

В январе 2022 года стало известно о нападении на Тактарова в Мексике. Инцидент случился из-за того, что россиянин заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. После этого Олега жестоко избили.