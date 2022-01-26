«Меня пытались убить. Но я не умер. Просто не умер». Олег Тактаров: новые подробности избиения в Мексике

У экс-бойца UFC есть претензии к местной полиции.

Две недели назад на первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова было совершено нападение в штате Кинтана-Роо (полуостров Юкатан). По его словам, он вступился за девушку, у которой возник спор с охраной отеля, после чего возник конфликт.

Тактарова ударили сзади по голове (по всей видимости, бейсбольной битой), заковали в наручники, связали ноги леской — и начали пытать. «Десять человек по мне скакали. Каждую секунду я думал, что умру. У меня просто не хватало воздуха», — вспоминал произошедшее Тактаров (цитата из видеообращения Тактарова, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналиста Александра Лютикова 22 января). «Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением, — отметил боец. — Оказалось, что это федеральная полиция. Они, в общем-то, со мной достаточно профессионально обошлись».

Сейчас Тактаров все еще в Мексике. В ночь на 26 января он вышел в прямой эфир в Instagram, сообщив новую информацию об инциденте. Теперь Тактаров утверждает, что полиция развела его на деньги. Кроме того, он убежден: его хотели убить. Цитаты:

«По-моему, этот шрам [на голени] у меня останется на всю жизнь. Как они мне стянули... Ух. Даже не знаю, что было больнее: когда на наручниках скакали, или когда ноги стягивали какой-то фигней, даже не знаю чем».

«Если бы я там кого-нибудь огрел, я бы сидел сейчас в яме, по-другому не назовешь».

«Неприятная штука, неприятная. Был шанс у меня вырваться, но даже не стал им пользоваться. Думал: «Сейчас вырвусь, кто-нибудь подлетит под удар... Ладно, не будут меня убивать». Ошибся я (ухмыляется). Реально убивали. Убивали, но не убили. Они немножко ошиблись».

«Я уже знаю, кто такие, ребят. У меня есть свои концы. Все всё уже знают. Все уже давно разбежались. Все уже давно заискивают. Только никто к ним не идет в гости дары принимать эти бестолковые».

«Слушай, русские живучие, но лучше не надо никаким русским через это проходить. Сердце еще столечко вот — и остановилось бы. Это очень тяжело — когда на тебе все эти обезьяны. Когда дышать нечем, дышать не дают. Хрен с ними, с пытками этими, ударами, это все так, ерунда. Хотя таз до сих пор болит, дискомфорт какой-то. Это страшно — когда тебе дышать нечем. Прямо страшно-страшно. Даже не знаешь, что страшнее...»

«Задыхаться я вам не рекомендую. Это очень страшно».

«С Танком было проще» (имеется в виду ожесточенный бой с Дэвидом «Танком» Эбботтом в финале турнире UFC 6, который Тактаров выиграл удушающим приемом. — Прим. «СЭ»)

«У меня не было похожих ситуаций нигде — ни в России, нигде. Меня никогда в жизни не пытали, не пытались задушить. И меня никогда не сдавали в полицию. Потому что я ничего сказать не мог. Хотя не то что не сдавали — там полиция просто приехала, забрала. Я думал, они меня спасают, а они меня тоже на деньги развели. Конечно, страна чудес».

«Пытали-пытали, да. Пытали. Пытались убить. А я не умер. Пытались задушить, а я не задохся».

«Думали, меня привезут полумертвого — получат страховку. Или еще что-нибудь. А я просто не умер».

«Нет, они пытались меня убить. Ограбить они меня уже ограбили — из карманов вытащили все, что там было. А то, что на карте было, потом полицейские отобрали. А вот убить они меня пытались — да. Но я не умер. Я просто не умер».

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В России об избиении Тактарова первым сообщил Александр Лютиков — 22 января. Однако в Twitter пост об инциденте появился еще 13 января — на следующий день после случившегося. Мексиканский журналист Маурисио Флорес написал, что экс-чемпиона UFC зверски избила охрана отеля The Reef Playacar Resort & Spa (курорт Плайя-дель-Кармен). «Они утверждали, что это частный пляж, — отметил журналист. Также он выложил фото избитого бойца. Данный пост остался незамеченным. В мексиканских СМИ нет ни одной новости о происшествии с Тактаровым.

Se acuerdan de Oleg Takt?rov, actor de origen ruso? Pues ayer fue salvajemente golpeado por el cuerpo de seguridad del hotel @ReefPlayacar que alegaron era «playa privada»

?Y as? queremos recuperar el turismo?@GobQuintanaRoo @SECTUR_mx pic.twitter.com/IXPx27bUHs — Mauricio Flores A (@mfloresarellano) January 13, 2022

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Как вы могли заметить, мы назвали Олега Тактарова первым чемпионом UFC из России. На этот счет было много споров. Тактаров в июле 1995 года выиграл однодневный турнир-восьмерку UFС 6, за что получил пояс. Статус же регулярного чемпиона появился в UFC лишь в 1997-м. Однако в июле 2020-го бывшие руководители UFC — основатели промоушена Арт Дэйви и Боб Мейровитц — заявили «СЭ» (Дэйви) и Александру Лютикову (Мейровитц), что Тактарова можно считать первым российским чемпионом UFС.