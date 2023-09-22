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Монсон рассказал об отмене боя с Тактаровым и участии в турнире в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

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Боец смешанного стиля Джефф Монсон поделился информацией об участии в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и об отмене боя с Олегом Тактаровым.

«Свой следующий бой я проведу на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» в октябре, а с Олегом Тактаровым надеюсь встретиться в ноябре», — приводит слова Монсона MMA.Metaratings.ru.

Второй поединок Монсона и Тактарова по правилам ММА должен был состояться 29 сентября. В первом поединке, который прошел по правилам бокса, была зафиксирована ничья.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Джефф Монсон
Олег Тактаров
ММА
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