Гукасян — о тренировках: «Надо относиться к этому как к любимой работе»

Чемпион мира по версии WBA Asia South Эдгар Гукасян рассказал о подготовке к турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Две тренировки в день — это неэкономно. Я занимаюсь каждый день, шесть раз в неделю. В комплекс входят утренняя разминка, легкая прогулка и полноценная тренировка. Надо относиться к этому как к работе, как к любимой работе, и получать удовольствие от процесса», — приводит слова Гукасяна РЕН ТВ.

15 декабря российский боксер в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске выйдет на ринг против американца Джемини Рамиреса. В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США.