Бабанин в ответ на презент Джонсона пообещал подарить ему котлету

Американский боксер Кевин Джонсон вручил подарок россиянину Максиму Бабанину, с которым он выйдет на ринг в Челябинске 15 декабря.

«Это пирог. Он же меня пирогом назвал. Придется ему котлету в Челябинске дарить», — цитирует Бабанина РЕН ТВ.

Ранее Джонсон назвал Бабанина «пирожком», россиянин пообещал сделать из американца «котлету».

Бой пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США.