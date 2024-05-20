Алексей Папин: соперник и дата боя на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в мае 2024

Российский боксер Алексей Папин выйдет на ринг против малавийца Айзека Чилембы в соглавном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в пятницу, 24 мая, в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции и их семьям, — в 20.00 по московскому времени.

Главным событием вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую видеотрансляцию поединков покажет телеканал РЕН ТВ (три поединка).

36-летний Папин — российский профессиональный боксер и кикбоксер, выступающий в 1-й тяжелой весовой категории, Алексей — мастер спорта России международного класса в любителях.

36-летний Чилемба — малавийский боксер-профессионал с рекордом 27-9. Бывший чемпион мира по версии IBO (2010-2011) во втором среднем весе. Чилемба выступает на профессиональном ринге с 2005 года.