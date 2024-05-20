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Вячеслав Дацик: соперник и дата боя в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в мае 2024

Ирландец Тернер станет соперником Дацина в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Вячеслав Дацик.
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Российский боец ММА Вячеслав Дацик проведет следующий поединок с представителем Ирландии Шоном Тернером в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в пятницу, 24 мая, в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Их бой станет главным событием вечера, а в соглавном Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.

Начало вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую трансляцию поединков покажет телеканал РЕН ТВ (три поединка).

На счету Дацика семь побед (три — нокаутом) и восемь поражений в смешанных единоборствах. В августе россиянин провел боксерский поединок с экс-бойцом UFC британцем Оли Томпсоном и одержал победу нокаутом.
Тернер — 33-летний ирландский боксер-профессионал, девятикратный чемпион Ирландии. Свой первый бой в профессиональном боксе провел 14 июня 2014 года против Золтана Элекеша (Венгрия) и победил техническим нокаутом. В феврале 2024 года в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» Тернер проиграл нокаутом Кевину Джонсону (Россия).

Вячеслав Дацик
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