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Американский боксер Гаверн назвал Шульского приятным и дружелюбным парнем

Алина Савинова
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Американский боксер Джейсон Гаверн поделился мнением о своем сопернике россиянине Павле Шульском.

«Очень приятный парень, очень дружелюбный. В конце концов, мы спортсмены. Я не пытаюсь его обидеть... У нас обоих есть семьи и работа, так что мы просто спортсмены и устраиваем хорошее шоу для людей», — цитирует Гаверна РЕН ТВ.

Также он ответил на вопрос, как готовится к бою с Шульским.

«Я не готовлю ничего особенного для своего соперника. Если бы это был титульный бой, длинные двенадцать раундов, и у нас был бы долгий тренировочный лагерь — одно дело, но не в этом случае», — добавил американец.

Гаверн и Шульский проведут бой 15 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Всего на турнире в Челябинске состоятся четыре поединка. В главном из них Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1171501-gavern-nazval-shulskogo-priiatnym-i-druzheliubnym-parnem
Бокс
Джейсон Гаверн
Павел Шульский
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