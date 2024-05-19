Дацик рассказал, как собирается победить Тернера на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал о своем плане на предстоящий поединок с представителем Ирландии Шоном Тернером на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я надеюсь его порадовать своей родненькой любимой «колхозочкой». Заманим на свою дистанцию и попытаемся жестко «стегануть», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

«Колхозками» 44-летний Дацик называет свои знаменитые удары, выполняемые иногда вопреки общепринятой технике бокса.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.